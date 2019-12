Pulverfass Jugoslawien - Balkan in Flammen

Die parallel dazu erneut aufkeimenden nationalistischen Strömungen machen sich politische Strategen wie der Serbenführer Slobodan Milosevic und sein kroatischer Gegenspieler Franjo Tudjman für ihre Ziele zunutze. Schließlich wird in allen Staaten Jugoslawiens der Ruf nach Eigenständigkeit laut. Eine politische Lösung scheint spätestens Anfang der 1990er-Jahre ausgeschlossen. Die ersten Teilrepubliken spalten sich ab, praktisch über Nacht werden vielerorts Freunde und Nachbarn zu Todfeinden.



Unter Tudjmans Führung beschränkt Kroatien die Rechte der übrigen Ethnien, allen voran der Serben. In Serbien schürt Milosevic die Angst seiner Landsleute vor ethnischen Säuberungen und lenkt die Wut auf die dort lebenden Kosovo-Albaner. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen werden zum Flächenbrand - die Jugoslawienkriege entwickeln sich zu den grausamsten Konflikten in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Genozide wie in Srebrenica und Massenvergewaltigungen in Bosnien bedrohen jahrelang die Bevölkerung. Bosnien-Herzegowina, das Land in der Mitte ohne dominierende Ethnie, ist bis heute politisch und sozial geteilt.



Mithilfe internationaler Experten und bewegenden Aussagen vieler Zeitzeugen untersucht der Film die Entstehung des Staatengebildes, die Ära des legendären Diktators Tito, die Jugoslawienkriege in den letzten zehn Jahren des Millenniums – und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart. Welche Zukunft hat die Region in einem kriselnden Europa?