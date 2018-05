Ein gescheiterter Militärputsch, schwindende Pressefreiheit, Eskalation im Kurdenkonflikt – die Türkei durchlebt unruhige Zeiten. In "Pulverfass Türkei – Deutschland und der Putsch" beleuchtet ZDFinfo am Freitag, 30. September 2016, 19.30 Uhr, die aktuellen Geschehnisse, die nicht nur innerhalb der Bundesrepublik, sondern auch in der EU mit Sorge verfolgt werden. Der zweite Teil mit dem Arbeitstitel "Pulverfass Türkei – Diktatur oder Demokratie" rückt am Mittwoch, 16. November 2016, um 21.00 Uhr die innenpolitischen Entwicklungen des Landes in den Fokus.