QAnon klingt wie eine absurde Verschwörungserzählung, kann aber nach Meinung von Terror-Experten zu einer echten Gefahr werden. In Telegram-Gruppen und auf Facebook werden QAnon-Inhalte massenhaft verbreitet. Während der Corona-Pandemie stieg die Aufmerksamkeit für diese Kanäle rapide an. Auch bei Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen tauchten zuletzt immer mehr Q-Symbole auf. Wie gefährlich kann eine Verschwörungserzählung sein, die so absurd klingt?