Rettung vor der Biotonne

Supermarktbetreibern ist es jetzt per Gesetz verboten, unverkaufte Lebensmittel zu vernichten. Sie sind verpflichtet, diese zu spenden oder dem Recycling zuzuführen. So bekommen die ausrangierten Waren trotz leichter Macken eine zweite Chance.



Wie gehen die Supermärkte mit diesen Vorgaben um? Wem kommen die Lebensmittel zugute? Welche Start-ups profitieren von der Neuregelung? Der Film zeigt nicht nur pfiffige und rentable Ideen zur Weiterverarbeitung von Supermarktwaren, sondern berichtet auch aus Restaurants, Käsereien, Obstplantagen und anderen Bereichen der Lebensmittelwirtschaft, in denen nach den neuen staatlichen Vorgaben deutlich weniger essbare Produkte in den Müll gelangen.