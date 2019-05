Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch

Und wie können die Befürworter einer starken EU darauf reagieren? Eine Schlüsselrolle nimmt dabei Österreich ein - seit die rechtspopulistische FPÖ mit in der Regierung sitzt. So bedient FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky diffuse Feindbilder und setzt auf Zustimmung nationaler Kräfte: "Man kann nur sagen, den Multikulturalisten, den Internationalisten, den EU-Zentralisten, es reicht uns." Die kommende Europawahl stilisiert die FPÖ zur Zeitenwende, bei der es gegen die Vision eines vereinten und multikulturellen Europas gehe. Vilimsky in Österreich, Orban in Ungarn und die Pis-Partei in Polen als ideologische Verbündete: Ihr erklärtes Ziel ist die Abwahl von "Juncker, Macron und Merkel".