Schatten des Verbrechens

Im Wohnzimmer der Familie: Vater Smajl Segashi (l.) erzählt Sarah Tacke (r.) von seiner jüngsten Tochter Armela. Quelle: ZDF/Gerald Gareis

Sarah Tacke will herausfinden, was der Amoklauf im Leben einer der betroffenen Familien angerichtet hat. Im Leben der Segashis, die am 22. Juli die 14-jährige Armela verloren. Tochter von Smajl und Nazmije, Einwanderern aus dem Kosovo. Schwester von Arbnor (22) und Arberia (19). Sarah Tacke trifft und begleitet die Familienmitglieder in ihrem Alltag. Erlebt ihre lähmende Trauer, ihre finanziellen Ängste, ihren beeindruckenden Zusammenhalt, die Momente der Hoffnung. Und geht mit ihnen den schwierigen Weg der Erinnerung, zurück in die Nacht des Amoklaufs und die Zeit danach.