Schlacht um Malta - Osmanen gegen Ordensritter

Janitscharen-Offizier Hasan (Rudy Emmanuel Catania) ermutigt Kameraden.

Quelle: ZDF/Urban Canyons Ltd & Paul Parker Films Ltd

Mitte des 16. Jahrhunderts sticht die übermächtige osmanische Schiffsflotte Suleimans des Prächtigen in Konstantinopel in See, um die Ritter des maltesischen Johanniterordens unter Großmeister Jean de Valette endgültig zu vernichten.



Zwei Weltreligionen mit ihren fanatischen und besten Kämpfern prallen im Mittelmeer aufeinander: die osmanischen Janitscharen, die Elite-Kampftruppe des Sultans im Namen Allahs, gegen die Ritter des Johanniterordens, Krieger ihres katholischen Gottes.



Die 90-minütige Drama-Dokumentation von Kostas Koutsoliotas, Elizabeth E. Schuch und Sebastian Peiter erzählt die Ereignisse der historischen Belagerung von Malta anhand des Schicksals zweier junger Kämpfer.