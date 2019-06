Ein Hausbesitzer muss schnell eine Lösung finden, denn ein gewaltiges Erdloch im eigenen Garten wird immer größer. Und das alles unmittelbar neben der Terrasse und dem Spielbereich der Kinder. "Terra Xpress XXL" zeigt, wie es dazu kommen konnte und wer bei solchen Schäden zahlen muss.



Jahrelang lagen die Bestandteile eines fast 100 Jahre alten, riesigen Modells des Kölner Doms, gebastelt aus 2,5 Millionen Zündhölzern, in einer alten Holzkiste in einem Keller in Niederösterreich versteckt. "Terra Xpress XXL" erzählt die spannende Geschichte des sogenannten Streichholzdoms, der jetzt in Köln mit großem Aufwand instand gesetzt werden soll.



Kinder finden beim Schnorcheln einen Diamantring, der sicherlich eine Menge wert ist. Doch von der Besitzerin keine Spur. Warum sucht sie den Ring nicht? Auch beim angrenzenden Kiosk hat niemand den Verlust gemeldet. Vielleicht stimmt etwas mit der Geschichte nicht. Handelt es sich vielleicht um Diebesgut? Oder wurde der Ring mit Absicht im Streit weggeworfen? "Terra Xpress XXL" ermittelt.