Weil Nahrungsergänzungsmittel per Gesetz nicht zu den Arzneimitteln, sondern zu den Lebensmitteln gehören, finden hier deutlich schlichtere Kontrollen statt. So gibt es für Produzenten bloß eine Anzeigepflicht beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Danach darf das Produkt direkt verkauft werden. Ob wirklich drinsteckt, was draufsteht, bleibt oft unklar. Vereinzelte Stichprobenkontrollen durch Landesuntersuchungsämter und Zoll reichen bei Weitem nicht aus. In Zeiten eines immer weiter wachsenden Onlinehandels geradezu ein Offenbarungseid.



Die Dokumentation konzentriert sich auf die spezifischen Probleme von vier verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel-Gruppen: mögliche Überdosierungen und fehlende Grenzwerte (Vitamine und Mineralstoffe), versteckte Dopingsubstanzen und illegale Inhaltsstoffe (Fitnessnahrung), unklare Wirkweisen und hohe Preise (Hanfprodukte) sowie gefährliche Nebenwirkungen (Diätmittel).



Dazu gibt der Film Antworten auf diese Fragen: Welche Regeln gelten für Nahrungsergänzungsmittel? Wieso wird der Markt nicht engmaschiger kontrolliert? Wie reagieren Kontrollinstanzen auf den wachsenden, länderübergreifenden Onlinehandel? Mit welchen Tricks arbeiten Produzenten, und wie umgehen sie mögliche Strafen? Zu Wort kommen unter anderen Konsumenten, Verbraucherschützer und Experten wie der Medizinjournalist Sven-David Müller.