Nach den ersten Siegen gegen die Truppen des englischen Königs muss er sich wieder in die Highlands zurückziehen. In der entscheidenden Schlacht bei Culloden werden er und seine Highlander von seinem Cousin William, dem Duke of Cumberland, vernichtend geschlagen.



Schottlands alte Clans gehören zu den legendärsten Kriegern der Geschichte - Stämme, deren Charakter von der wilden Landschaft ihrer Heimat geformt wurde. Ihre Geschichte ist geprägt von Heldentum, Blut und Verrat.



Die Reihe zeigt eine der konfliktträchtigsten Perioden der britischen Geschichte. Die Clans - immer noch miteinander verfeindet - müssen sich mit einem brutalen Bürgerkrieg, dem Doppelspiel des legendären Rob Roy MacGregor und einer verhängnisvollen Herausforderung durch einen neuen König auseinandersetzen.



Der britische Fernsehmoderator und Autor Neil Oliver begibt sich erneut auf eine Zeitreise in die schottischen Highlands und entdeckt die echte Vorlage für "Game of Thrones".