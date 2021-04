Als Nachfahre eines geächteten Clans versucht Rob Roy, den MacGregors wieder zu Ansehen und Wohlstand zu verhelfen - allerdings nicht immer mit legalen Mitteln. So macht er sich mächtige Adelige zu Feinden und wird zum meistgesuchten Mann des Landes.



Schottlands alte Clans gehören zu den legendärsten Kriegern der Geschichte - Stämme, deren Charakter von der wilden Landschaft ihrer Heimat geformt wurde. Ihre Geschichte ist geprägt von Heldentum, Blut und Verrat.



Die Reihe zeigt eine der konfliktträchtigsten Perioden der britischen Geschichte. Die Clans - immer noch miteinander verfeindet - müssen sich mit einem brutalen Bürgerkrieg, dem Doppelspiel des legendären Rob Roy MacGregor und einer verhängnisvollen Herausforderung durch einen neuen König auseinandersetzen.



Der britische Fernsehmoderator und Autor Neil Oliver begibt sich erneut auf eine Zeitreise in die schottischen Highlands und entdeckt die echte Vorlage für "Game of Thrones".