Schwarzer Kanal oder BILD

In der vierten Folge der Doku-Reihe „Leben im geteilten Deutschland“ macht sich ZDFinfo auf Spurensuche zwischen Zensur und freier Liebe. Offene Worte gegen das System – in der DDR gab es das nur in Privaten. In den Medien herrschten Parteiparolen und Zensur. Einen ungeschönten Blick versprach das Fernsehen aus dem Westen, empfangen mit illegalen Antennen.