Serienkiller - Im Visier der Fahnder

Serienmörder üben eine erschreckende Faszination aus. Im Unterschied zu Einmaltätern handeln sie nicht im Affekt oder aus direkter Rache am Opfer, meistens sind sich Mörder und Ermordete vorher nicht einmal begegnet.



Die Dokumentation verfolgt den Tathergang deutscher Serienmörder. Einige dieser für immer Eingesperrten äußern sich vor der Kamera über ihre Verbrechen. Experten erklären, was einen Serienkiller antreibt und ausmacht. Schließlich werden Ermittler verfolgt, die Licht in das Dunkel noch ungeklärter Morde bringen wollen.