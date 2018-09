Sex for Sale in Japan

Kinderpornografie scheint in dieser Ausprägung in Japan hoffähig zu sein. Stacey Dooley spricht in Tokio mit ausgebeuteten Minderjährigen, Models des Chaku-ero (erotische Fotografien), Produzenten der Sexindustrie, Männern mit pädophilen Neigungen, Strafermittlern und Kritikern dieser kinderverachtenden Praktiken.