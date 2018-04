Sicherheitsrisiko Passfälschung

Nicht nur für die Polizei ist es sehr schwierig, Originale von Fälschungen zu unterscheiden. Auch bei den Einwohnermeldeämtern gibt es Lücken - vor allem, was die Ausrüstung der Mitarbeiter angeht. So sagt der Dienststellenleiter des Einwohnermeldeamtes in Nürnberg, Olaf Kuch, im Interview mit ZDFinfo: "Es gibt sicherlich einige Meldebehörden, die personell und technisch nicht in der Lage sind, diese Prüfung so vorzunehmen. Und dann ist es eben nur ein Hin- und Herschieben, ein Verdrängungseffekt, den Sie dann haben. Wenn eine Behörde das tut, meldet man sich eben bei der anderen Behörde an." So setzten Banken in Deutschland mittlerweile auf hochmoderne Identifikationsverfahren mittelständischer Dienstleister, um ihre Kunden durch Online-Videoidentifikation zu identifizieren und Betrüger mit Ausweisfälschungen frühzeitig zu erkennen.