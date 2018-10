Mit dem Wachsen des Computer-Marktes übernehmen die "Rechenmonster" auch Aufgaben in der Wirtschaft. Eine Firma, die bisher auf Lochkarten und Bürosysteme spezialisiert war, erobert diesen neuen Markt im Sturm. Das lässt einen ehrgeizigen Deutschen nicht kalt.



Heinz Nixdorf erschafft in den 50ern eine deutsche Computer-Branche, die vorher gar nicht existierte. In den USA wird unterdessen dank des zahlungskräftigen Verteidigungsministeriums eine wahre Forschungslawine losgetreten. Aus ihr gehen Dinge wie der Computer-Chip und vernetzte Computer hervor. Sie bilden auch heute die Grundlage für das Internet.



Das alles hat sogar geografische Auswirkungen: Die Pfirsichhaine um Palo Alto weichen Büros und Entwicklungslaboren. Diese Region wird künftig als "Silicon Valley" in die Computergeschichte eingehen.