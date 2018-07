Bei über 4000 Neugeborenen zeigten sich jedoch schwere Missbildungen. Der Streit um eine angemessene Entschädigung dauert bis heute an.



"Der Contergan-Fall" beleuchtet die verschiedenen Facetten dieses Arzneimittelskandals, der die Bundesrepublik Deutschland nachhaltig prägte: In den Jahren 1961 und 1962 aufgedeckt, ist die Aufarbeitung bis heute nicht abgeschlossen und wird entsprechend immer wieder in Fernsehfilmen und Dokumentationen aufbereitet.