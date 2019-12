Sklaverei im US-Knast – Arm, Schwarz, Ausgebeutet

Williams fasst den Entschluss, das Gefängnissystem zu durchleuchten. In zahlreichen Gesprächen mit Experten und Vertretern von Wirtschaft und Politik entdeckt er, dass ein ganzer Industriekomplex kein Interesse daran hat, den Status quo des Strafvollzugs zu ändern: 2,2 Millionen Inhaftierte sorgen für ein florierendes Geschäft, von dem Unzählige profitieren.



Und meist trifft es die einkommensschwächere Bevölkerung mit afroamerikanischen Wurzeln. Wer eine relativ geringe Straftat begeht, wie etwa Trunkenheit am Steuer, sitzt schnell für zwei Jahre und länger hinter Gittern. So hindern zum Beispiel unrealistisch hohe Kautionszahlungen und Gerichtsgebühren einen Großteil der Verurteilten daran, selbst nach der Haft in ein normales Leben zurückzukehren. Was niemand weiß: Dahinter steckt Kalkül, denn jeder Insasse bringt Geld, und die Profiteure des Systems haben wenig Interesse daran, auf diese lukrative Einnahmequelle zu verzichten.