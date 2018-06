So tickt China: Anpassen oder versagen

Wie sieht der Alltag der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in China aus, dem Land mit der größten Bevölkerungszahl? Welche Rolle spielen Beruf und Familie in ihrem Leben? Stehen die Heranwachsenden tatsächlich unter einem enormen Erfolgsdruck? Und wie kompensieren sie ihn? In der dreiteiligen Dokumentation "So tickt China" erfährt die Journalistin und Moderatorin Billie JD Porter, wie es ist, jung zu sein im Land der Gegensätze.