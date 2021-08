Am 11. Juli trafen sich in Dallas, Texas, konservative Aktivisten und Volksvertreter aus der USA auf der Conservative Political Action Conference (CPAC). Der prominenteste Gast: Donald Trump.

Quelle: ap/lm Otero

Die Republikaner könnten Trump in die Schranken weisen. Doch man fürchtet den Verlust der politischen Macht, wenn man Trump nicht stärkt. Mit seiner Hilfe setzen die Republikaner lang ersehnte Gesetzesvorhaben wie Steuersenkungen und die Ernennung konservativer Richter durch. Für den Machterhalt akzeptieren Trumps Parteifreunde auch seine wachsende radikale Anhängerschaft, um die der 45. US-Präsident mit falschen Behauptungen und fremdenfeindlichen Parolen wirbt und so für seine Zwecke instrumentalisiert. So lässt Trump seine Wähler auch glauben, Joe Biden habe ihn mit massivem Wahlbetrug um den Sieg gebracht. Nach einer Kundgebung des abgewählten US-Präsidenten am 6. Januar 2021 eskalieren Proteste seiner aufgebrachten Anhänger in Washington. Trumps perfides Spiel mit Polemik und Populismus endet in einem fatalen Angriff auf die amerikanische Demokratie.