Die Anschläge von Madrid und London mit Hunderten von Toten und Verletzten haben sich bei vielen ins Gedächtnis eingebrannt. Hinzu kommen 2016 die Attentate in Brüssel auf Flughafen und U-Bahn. Wie kann man Massentransportmittel vor Sprengstoffangriffen schützen? Die Sicherheitskontrollen an Flughäfen sind nach den Anschlägen auf das World Trade Center verschärft worden. An deutschen Bahnhöfen findet man jedoch weder Körperscanner noch Metalldetektoren. Im Jahr 2016 transportierte die Deutsche Bahn europaweit 4,4 Milliarden Fahrgäste. Wie schützt sie Bahnsteige, Züge und Kunden?