Spuren des Krieges

Zunächst richtet sich der Fokus in der Dokumentation "Waterloo 1815"auf den 18. Juni 1815, als auf einem Feld bei Waterloo, ein bis dato unbekannter Ort in der Nähe von Brüssel, der Krieg gegen Napoleon zu Ende ging – rund 11 000 Tote und 40 000 Verwundete blieben auf dem Schlachtfeld. Nie zuvor mussten so viele Männer einer Generation in die Kriege eines einzigen Herrschers ziehen. 200 Jahre später schildern in der Dokumentation Archäologen und Historiker, wie die Kriegsgeschichten von damals heute noch die Region prägen.