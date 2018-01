Anfangs sieht es so aus, als ob Strauß, mit Ende 30 der jüngste Aufsteiger in Adenauers Kabinett, noch lange auf seine große Chance warten müsste. Denn der Regierungschef verkündet noch im Sommer 1956: „Solange ich Kanzler bin, werden Sie nie Verteidigungsminister.“ In den 1950er Jahren steht viel auf dem Spiel: Adenauer will den NATO-Beitritt Deutschlands und auf Augenhöhe mit den ehemaligen Besatzungsmächten verhandeln. Das Bündnis fordert dafür eine neue, deutsche Armee als Bollwerk gegen den Kommunismus. In dieser Debatte irritiert der bayerische Metzgerssohn Strauß mit seinem forschen Ton. „Wer so redet, der schießt auch“, warnt der FDP-Mann Reinhold Meier.