Szene Deutschland - Unter Tätern

In"Szene Deutschland" blickt ZDFinfo auf Junkies, Hooligans, Rocker und Neonazis. Welche dieser Gruppen sind Ihnen am vertrautesten?



Vertraut wäre das falsche Wort – ich stehe Ihnen allen recht offen gegenüber. Das Dunkle oder das Nonkonforme hat mich immer schon interessiert und angezogen.



Zunächst begibt sich die Reihe „unter Junkies“: Stehen dort vor allem die Heroinsüchtigen im Fokus oder geht es auch um Party- und Designerdrogen?



In der Junkie-Folge geht es ausschließlich um Heroin. Ich versuche mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die dazu wirklich etwas zu sagen haben, fernab von klassischen Herangehensweisen.



Wie nähern Sie sich filmisch der jeweiligen Szene?



In persönlichen Gesprächen habe ich versucht ohne den erhobenen Zeigefinger Leute zu Wort kommen zu lassen, die sonst oft nur in ihrer Abwesenheit Bestandteil der Diskussion waren.



Inwiefern erleichtern es Ihre eigenen biografischen Erfahrungen, in den Dokumentationen darzustellen, was zum Beispiel den Drang zur Gewalt fördert?



Es ist wie beim Schreiben – es fällt mir leichter, über etwas zu berichten, von dem ich selbst auch einiges weiß. Ich will nicht ein nur mikrofonhaltender Moderator sein.



Was haben Sie denn "unter Hooligans" Neues erfahren – zum Beispiel die Gründe, warum der Fußball eigentlich immer noch beliebtester Aufhänger für Krawall und Schlägereien ist?



Neu war für mich die Erkenntnis, dass diese Gewalt und ihre Auswirkungen in jeder Gesellschaftsschicht zu finden sind. Die klassischen Problem-Menschen mit der üblichen Geschichte bilden längst nicht mehr die Mehrheit. Auch die nicht immer wünschenswerte Abstinenz von Gewalt hat mich im Gespräch mit Gewaltforschern sehr beeindruckt und neue Blickwinkel aufgezeigt.



Was hat Sie bei den Dreharbeiten darüber hinaus beeindruckt?



Beeindruckend war in erster Linie mein Team, das mit seiner Erfahrung und Professionalität eine Stimmung in Bildern umgesetzt hat, die ich im deutschen TV bisher vermisst habe. Aus Arbeitskollegen wurden Freunde – ich habe gute Menschen getroffen.



"Zurück aus der Hölle – Vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter" heißt Ihr Buch, in dem Sie Ihre eigenen Lebenserfahrungen schonungslos schildern. Was ist denn Ihre Haupterkenntnis auf diesem Weg zurück gewesen?



Das kann man sehr kurz beantworten: Fehler machen ist nicht das Ende, daraus lernen oft ein neuer Anfang. Vor allem aber nicht reden, sondern machen!



Lesebühne oder Filmschaffen – bietet das unterschiedliche Reize oder ist es nur eine Frage unterschiedlichen Aufwands: dort nur Buch, Tisch und Stuhl, hier immer das ganze Kamera-Equipment?



Ich glaube, man muss alle Medien, die zur Verfügung stehen, unterschiedlich nutzen. Der Vorteil, wenn man so will, ist bei der Lesebühne das direkte Feedback vom Publikum. Ich mag es einfach, vor Leuten live zu lesen und zu interagieren.



Was können Sie dem ZDFinfo-Zuschauer versprechen, was er in "Szene Deutschland" erfährt?



Der Zuschauer erfährt in meiner Sendung die Wahrheit, auch wenn sie eklig, nicht nachvollziehbar oder zutiefst dunkel ist. Ungeschönte Frontberichte von jemandem, der nicht wie ein Blinder von Farben erzählt, sondern mittendrin ist beziehungsweise war.



Mit Sascha Bisley sprach Thomas Hagedorn.