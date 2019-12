Täter im Netz: Der Fall Appleton

Nach einigen Monaten entdeckt sie jedoch, dass Appleton sie betrügt. Sie trennt sich von ihm. Nach der Trennung beginnt Appleton, sie zu stalken. Er droht ihr, sie zu vergewaltigen, ihr Haus niederzubrennen, sie zu ermorden.



Nachdem er sie über ein Jahr lang bedroht und belästigt hat, dringt Appleton im Februar 2009 schließlich in Clares Haus ein, erwürgt sie und zündet ihre Leiche an. Nach der Tat gelingt ihm die Flucht, und die Polizei fahndet landesweit nach dem "Facebook-Mörder". Die Suche endet schließlich, als Appletons Leiche gefunden wird. Er hat sich in einem verlassenen Pub erhängt.