Täter im Netz: Der Fall Belamouadden

Sofyen ist das Opfer eines Streits zwischen zwei rivalisierenden Gangs, der außer Kontrolle geraten ist. Nur 24 Stunden vor dem Mord sind die beiden rivalisierenden Jugendgruppen am gleichen Bahnhof schon einmal aneinandergeraten.



Die beiden Gruppen stacheln sich daraufhin über Facebook und per BlackBerry Messenger immer stärker gegenseitig an und schwören Rache. Einige von ihnen rufen die anderen auf, sich zu bewaffnen, und planen für den nächsten Tag einen Vergeltungsschlag.