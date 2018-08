Niemand hatte ihn seit seiner Abschlussfeier an der Ingenieurschule gesehen. Schnell vermutet man, dass der Student stark alkoholisiert von einer Brücke in den Kanal gestürzt ist. Doch seine Eltern und Verwandten glauben nicht an diese Version. Dank ihres Einsatzes werden alle Hinweise von den Experten überprüft. Und tatsächlich: Der Tod des jungen Mannes war kein Unfall, sondern Mord.