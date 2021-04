Tatort Dark Web: Illegaler Tierhandel

Oft gelangen die Tiere per Post zum Käufer. Weder Versand noch Haltung sind dabei artgerecht.

Quelle: ZDF/Christopher Clayton

Über 80 bedrohte Arten sind von illegalem Handel betroffen. Häufig sterben die Wildtiere während des qualvollen Versands - verschnürt und gefesselt in engen Kisten werden sie über die Grenzen geschmuggelt. Meist finden sich Anbieter und Händler über soziale Medien.



Eine Untersuchung in Malaysia fand über 10 000 Profile in sozialen Medien, die mit dem Verkauf von Wildtieren in Zusammenhang stehen. Händler, Käufer und Zwischenhändler treffen sich nie persönlich. Die Tiere werden oft auf qualvolle Weise per Post geschmuggelt. Die Täter können nur schwer gefasst werden.