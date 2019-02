Am Tatort wird ein schwarzer Handschuh gefunden und in einem Gulli steckt ein Messer. Die Fahnder sind ratlos, denn ein Motiv scheint zu fehlen. Nicholas hatte keine Kontakte zum kriminellen Milieu. Er studierte an einem College und war seit kurzem verlobt. Mit der Polizei hatte er nur einmal zu tun: als er zwei Jahre zuvor den Diebstahl seines Fahrrades zur Anzeige brachte. Wer tötete ihn also und warum? Die Fahndung nach dem Verdächtigen im dunklen Kapuzenpulli läuft auf Hochtouren.