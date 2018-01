Die Polizei der Grafschaften Manchester und West Yorkshire fahndet täglich nach Straftätern. Für „The Wanted Auf Verbrecherjagd“ gewähren die Einheiten exklusiven Zugang zu ihren Einsätzen. Während es die Polizisten in Uniform häufig mit Kleinkriminellen zu tun haben, macht die Kriminalpolizei vor allem Jagd auf mutmaßliche Drogenhändler. Auf Streife erleben sie bei ihren Einsätzen regelmäßig menschliche Dramen.



In dieser Folge durchsuchen die Ermittler aus Manchester zeitgleich die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern in Oldham. In einer Wohnung finden sie eine verschlossene Geldkassette mit Drogen, im Auto vor der anderen Wohnung einen Schlüssel. Sollte der zur Kassette passen, wären die Ermittler einen großen Schritt weiter. In Leeds verhaften die Polizisten in Uniform einen polnischen Verdächtigen, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wird. Doch zunächst herrscht Unklarheit über die wahre Identität des Festgenommenen. Die Streifenpolizisten in Oldham sind derweil auf der Suche nach zwei jungen Kleinkriminellen