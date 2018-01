Die Sondereinheit in Manchester bereitet die Verhaftung eines bekannten Drogenhändlers vor. Sie will einen großen Heroin-Deal vereiteln. Die Streifenpolizisten in West Yorkshire fahnden nach einem Tschechen, der in seiner Heimat gesucht wird.



Die Polizei der Grafschaften Manchester und West Yorkshire fahndet täglich nach Straftätern. Für die Reportage-Reihe "The Wanted – Auf Verbrecherjagd" gewähren die Einheiten exklusiven Zugang zu ihren Einsätzen.



Während es die Polizisten in Uniform häufig mit Kleinkriminellen zu tun haben, macht die Kriminalpolizei vor allem Jagd auf mutmaßliche Drogenhändler. Auf Streife erleben sie regelmäßig menschliche Dramen.