The Year that Rocked the World: 1977

1977 stirbt Elvis Presley im Alter von nur 42 Jahren.

Im selben Jahr startet die "Star Wars"-Reihe von George Lucas in den Kinos. Weltweit sorgen aber auch soziale Konflikte für Unruhen. Für Deutschland geht der Herbst 1977 wegen des RAF-Terrors als "Deutscher Herbst" in die Geschichte ein.



Deutschland erlebt sein blutigstes Jahr unter dem Terror der RAF. In New York endet ein Stromausfall im Chaos. Und in Südafrika wird der Anti-Apartheid-Aktivist Steve Biko in einer Polizeizelle ermordet.



1977 ist aber auch ein Jahr entscheidender Fortschritte, die die Zukunft verändern werden. Das Überschallflugzeug Concorde landet zum ersten Mal auf dem New Yorker Flughafen. Und die Raumfähre "Explorer" absolviert ihren ersten Testflug.