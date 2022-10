The Year that Rocked the World: 1989

1989 kommt der erste Gameboy auf den Markt. Die tragbare Spielekonsole wird zum Verkaufshit.

Quelle: ZDF/© MMXXI CURIOSITY INC.

Das Jahr 1989 revolutioniert die Welt in vielerlei Hinsicht. Das World Wide Web wird erfunden, und Prinzessin Diana kämpft gegen Vorurteile gegenüber AIDS-Kranken. Doch in China enden Proteste gegen die kommunistische Regierung in einer Katastrophe.



1989 wird mit dem Game Boy die erste tragbare Spielekonsole veröffentlicht, und mit "Baywatch" geht eine der erfolgreichsten US-Serien aller Zeiten an den Start.



Doch das Jahr nimmt eine tragische Wendung: In Alaska kommt es zu einer der schlimmsten Ölkatastrophen aller Zeiten, und in Kalifornien löst ein Erdbeben Schockwellen aus.