Tierische Freaks

An Land wimmelt es von bizarren tierischen Bewohnern. Ganz vorne in der Kategorie der "tierischen Freaks" mischt die Texas-Krötenechse mit. Droht Gefahr, bläst sie sich auf und verspritzt Blut. Ein nicht weniger merkwürdiges Verhalten legen jedoch auch andere Spezies - wie beispielsweise Spinnen an den Tag.