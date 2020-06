Tödliche Rennen - Staat gegen Raser

In der Nähe von Rosenheim sterben zwei unbeteiligte junge Frauen in Folge eines Autorennens, in Stuttgart verunglückt ein junges Paar tödlich, als zwei Sportwagen durch die Innenstadt rasen, in Moers kommt eine zweifache Mutter ums Leben, weil ein Mercedesfahrer mit 167 Stundenkilometern durch die Wohnanlage fährt. In allen Fällen sind der Grund für die Unfälle junge Männer, die mit aufgemotzten Autos ihren Geltungswunsch auf der Straße ausleben.