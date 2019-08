Tödliches Spiel

Der Waffenkult in den Vereinigten Staaten ist weltweit einmalig. In Umfragen geben bis zu 40% der Amerikaner an, mindestens eine Waffe zu besitzen. Nach Schätzungen sind circa 310 Millionen Waffen im Privatbesitz. Dazu gehören nicht nur Handfeuerwaffen, sondern auch Schrotflinten und automatische Maschinenpistolen. In einigen Bundesstaaten werden Schusswaffen und Munition sogar in Supermärkten verkauft.