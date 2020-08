Tourismus extrem - Vulkane, Kriege und Katastrophen

Italien, Spanien oder die karibischen Inseln: Extremtouristen wie der Amerikanerin Ellen ist so etwas viel zu langweilig. Schon drei Mal hat sie versucht, den Mount Everest zu besteigen. Ihr neues Reiseziel: Kabul. In der von regelmäßigen Attentaten erschütterten Stadt will sie den ultimativen Nervenkitzel erleben: Kriegstourismus.



Die Studenten Roman und Davide haben ihre Semesterprüfungen hinter sich und feiern auf ihre ganz eigene Art: mit einer illegalen mehrtägigen Tour durch die Sperrzone rund um Tschernobyl. Zwar gibt es offizielle geführte Touren in das Katastrophengebiet, bei denen Touristen den ehemaligen Reaktor und die verlassene Stadt Pripyat besichtigen können. Aber die Studenten wollen den Adrenalinkick des Illegalen erleben und machen sich mit einem inoffiziellen Reiseführer auf den Weg durch den verstrahlten Wald.



Ein Extremerlebnis der anderen Art bietet der französische Reiseleiter Guy de Saint Cyr. Seit 56 Jahren bringt er Touristen zu den Kratern aktiver Vulkane. Mehrfach hat er sich schon an heißer Lava verbrannt, einige seiner Freunde sind bei solchen Touren gestorben. Aber für Guy und seine Stammkunden ist es eine Sucht: die Angst, das Adrenalin und die Nahtoderfahrungen im Lava- und Geröllhagel.



Die Dokumentation begleitet Extremtouristen nach Indonesien, Afghanistan und in die Ukraine und zeigt neben den Abenteuern der Adrenalinjunkies auch das Leben der Einheimischen in diesen Extremgebieten. So nehmen die Touristen in Afghanistan an einem Skirennen teil, das den Tourismus in der Region Bajiman aufleben lassen soll. Guy und seine Gruppe sehen unmittelbar, welche Zerstörung ein aktiver Vulkan bei der Bevölkerung anrichten kann. Und die Ukraine hat aus ihrem Katastrophentourismus in Tschernobyl ein lukratives Geschäft gemacht.