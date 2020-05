Treffpunkt Kiosk: Fußball, Frust, Ersatzfamilie

In der Reportagereihe erlauben die Kioskbetreiber und ihre Stammkunden aus Köln, dem Ruhrpott, aus Berlin und der Lausitz dem Zuschauer einen Einblick in ihre ganz private Welt. Sie kommen endlich zu Wort und pfeifen dabei meist auf "political correctness". Es sind einzelne Meinungen, und dennoch spiegeln sie die Ängste und Sorgen vieler Menschen im Land wider. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, hilflos und verunsichert. Manche dreschen populistische Phrasen, andere flüchten sich in Alkohol. Aber am Kiosk gibt es auch einen einzigartigen Zusammenhalt und Freundschaft. Wenn einem sonst keiner hilft, so ist man wenigstens hier füreinander da!