Treffpunkt Kiosk - Kaffee, Kippen, Klartext

Der Film zeigt Kioske in Köln, im Ruhrpott, in Berlin und in der Lausitz. Es geht um den Alltag der Menschen in den verschiedenen Regionen. Was beschäftigt die Menschen im Braunkohlerevier? Was im Ruhrpott? Was sind die Sorgen in Berlin und Köln? Wie erleben die Menschen das Land im Jahr 2019? Viele von ihnen sind direkt betroffen von Themen wie Klimawandel, Arbeitsplatzverlust, Gerechtigkeit und Zukunftsangst.