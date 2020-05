Treffpunkt Kiosk: Von Traumjobs und Überlebenskampf!

Bei Holger und Schnatti in Berlin- Oberschöneweide sieht es ganz anders aus. Sie haben zwar nur einen Minijob. Aber sie haben sich das selbst ausgesucht. Sie arbeiten nur so viel wie nötig ist. Ihr Putzjob bringt gerade mal 450 Euro. Der Rest kommt vom Amt. Beide sind so überschuldet, "dass mehr Arbeit sowieso nichts bringt!". Der Mehrverdienst ginge direkt an die Gläubiger.