Trumps schmutziger Deal - Der Präsident und die Ukraine-Aff

200 Tage lang hält der Konflikt zwischen den politischen Lagern die US-Metropole in Atem. Erst drei Präsidenten mussten sich in der mehr als 240-jährigen Geschichte Amerikas einem Impeachment-Verfahren stellen: Andrew Johnson, Richard Nixon und Bill Clinton. Keiner von ihnen wurde aus dem Amt entfernt.



Bei Donald Trump sehen die Demokraten den Fall eindeutig: Sein Versuch, den ukrainischen Präsidenten Zelensky mit einem Stopp der zugesagten Militärhilfe zur Unterstützung seines Wahlkampfes zu bewegen, habe die rote Linie überschritten. Hat der mächtigste Mann der Welt sein Amt für persönliche Zwecke missbraucht? Die Ermittlungen stürzen Washington in einen Polit-Krimi, der das gesamte Land weiter spaltet. In einem Wahljahr, das den Präsidenten auch mit der Corona-Pandemie heftig unter Druck setzt.