Tunnel des Todes - Der Erste Weltkrieg unter Tage

Die Detonationen sollen den Feind vom überirdischen Angriff zu Tage ablenken. So konstruiert die britische Armee im nordfranzösischen Arras ein 20 Kilometer langes System aus Stollen und Steinbrüchen. Mit 24 000 Soldaten wollen sie die deutsche Armee überraschen. Ein weiterer Schauplatz des unterirdischen Krieges ist die Stadt Mesen (Messines) in Belgien mit der größten nicht-atomaren Explosion in der Militärgeschichte. Diese Schlacht zählt später zu den bedeutendsten Siegen der Alliierten im Ersten Weltkrieg und trägt langfristig zur Niederlage der sogenannten Mittelmächte und des deutschen Kaiserreichs bei.