"Wir sind genauer geworden"

Im Interview mit „Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer fragt die Publizistin und Co-Autorin der ZDFinfo Dokumentation „Unter Beobachtung – Muslimische Männer in Deutschland“, Sineb El Masrar, u.a. über die Rolle der Medien; welche Verantwortung trägt ein Medienhaus für die gesamtgesellschaftliche Stimmung; wie geht der SPIEGEL mit der in der Vergangenheit immer wieder aufbrandenden Kritik an seinen Islam-Titelbildern. Klaus Brinkbäume gibt sehr seltene kritische Einblicke in die Arbeit seiner Hamburger Redaktion.