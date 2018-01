Der Film erzählt von einem Profi des Verbrechens. Siegfried Massat besaß ein ganzes Waffenarsenal, stieg bei Juwelieren und in Villen ein, überfiel Banken. Er erbeutet mit seinen Kumpanen Hunderttausende. Aber er wurde auch immer wieder gefasst und verbrachte Jahrzehnte im Gefängnis. Das LKA hat für Massat, den Gewohnheitsverbrecher, Sonderkommissionen ins Leben gerufen.



Siegfried Massats Verbrecherkarriere begann mit Banküberfällen in Nordrhein-Westfalen – er war Chef einer dreiköpfigen Bande und ging mit System vor. Die Überfälle geschahen immer an einem Donnerstag, da haben die Banken länger auf. Die Dokumentation zeichnet Massats kriminelle Karriere nach. Wie schließlich ein Mordfall zur Wende in seinem Leben wurde, das bis dahin durch Überfälle, Waffen- und Drogenbesitz geprägt war, ist ebenfalls Thema. Mittlerweile arbeitet Siegfried Massat sogar gelegentlich als Sicherheitsberater.