Überführt: Der Bandenboss Hadida

Hadida: Das bedeutet „Eisen“. So lautete der Spitzname von Ibrahim Al-Khalil lange Jahre – weil er als so „eisenharter Kerl“ in Berlin Angst und Schrecken verbreitete. Und das, noch bevor er seine volle Körpergröße erreichte. Er hat fast ein Drittel seines Lebens im Gefängnis neben Vergewaltigern, Mördern und Totschlägern gelebt. Seine Jugend verbrachte der heute 24-jährige in der Jugendstrafanstalt.



Angefangen hat alles mit kleinen Diebstählen an der Schule – Kakao, Stifte, Süßigkeiten. Schnell lernt der Junge: alles, was seine Familie sich nicht leisten kann, nimmt er sich einfach selber. Wenn jemand über ihn lacht, schlägt er zu. So verschafft er sich in seinem Kiez auf der Straße schnell Respekt. Aus kleinen Diebstählen werden brutale Raubzüge im großen Stil. Fast jeden Tag zieht er mit seinen Freunden los und überfällt Menschen und Geschäfte. Sein Fußballtalent ignoriert er: Er will den schnellen „Erfolg“: Als Kopf der Neuköllner Killerboys, einer der gefährlichsten Jugend-Banden. Höher, schneller, weiter – gefährlicher, brutaler, skrupelloser. Er wollte, dass die ganze Stadt von ihm spricht. Das führt ihn in den Knast.



Seit drei Jahren ist Ibrahim wieder draußen und versucht sich nun als Theater- und Filmschauspieler ein Leben außerhalb der Kriminalität aufzubauen. Wie stehen seine Chancen auf einen Leben jenseits der Kriminalität? Joe Bausch forscht nach.