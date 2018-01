Überführt: Der Geldwäscher Josef Müller

Joe Bausch präsentiert die Serie "Überführt". Quelle: ZDF

Sie haben zum Teil lange kriminelle Karrieren hinter sich. Der Wechsel zwischen Knast und neuen kriminellen Abenteuern bestimmt ihr Leben.



Serienverbrecher, Millionenbetrüger, Bandenchefs – in der Reihe "Überführt" stellen sie sich dem Kreuzverhör durch Joe Bausch. Der Presenter kennt sich mit Verbrechern aus – und will herausfinden, warum sie zu dem wurden, was sie sind.



Der Luxus, die Reichen und Schönen, das war die Welt des querschnittsgelähmten Josef Müllers. Als Sohn eines Polizisten wurde der heute 62-Jährige zu einem erfolgreichen Steuerberater.



Die Kunden vertrauten ihm immer mehr Geld an, sogar mexikanische Drogenkartelle gehörten zu seinen Kunden. Müller fing an, mit dem Geld zu spekulieren. Doch durch den Börsen-Crash der 90er war das Geld verloren. Der Gesamtschaden: über sieben Millionen Euro. Müllers Ausweg: die Flucht. Und das LKA und FBI jagten den Millionenbetrüger rund um den Globus.