Überführt: Der Millionenbetrüger Wappler

Vor 40 Jahren begann er seine kriminelle Karriere im Lübecker Rotlicht Milieu. Doch schnell merkte er: Mit Luftgeschäften lässt sich noch schnelleres Geld verdienen. Also verkaufte er Immobilien, Schmuck und Antiquitäten. Der Clou: Die Ware existierte gar nicht – oder sie gehörte ihm nicht.



Er druckte Staatsanleihen, fälschte Dokumente und gab sich als Box-Weltmeister aus. Bei seinem letzten Coup betrog er sein Opfer um glatte sechs Millionen. Mike Wappler hat einem Geschäftsmann Diamanten verkauft, die es gar nicht gab. Am Ende hat der Betrüger sogar noch seinen Tod vorgetäuscht und sich als sein eigener Zwillingsbruder ausgegeben. Das Erstaunliche: Manche kauften ihm die Geschichte ab.



Die Folge seiner Taten: Eine langjährige Haftstrafe – und eine anschließend Sicherungsverwahrung. Vor dieser ist er geflohen. Wie er das geschafft hat? Auch wieder so einer dieser Geschichten von Mike Wappler. Joe Bausch er- und hinterfragt sie und lässt sich nicht täuschen. Denn Täuscher und Simulanten kennt er als Gefängnisarzt in- und auswendig.