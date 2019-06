Um Leben und Tod - Dauereinsatz für den Notarzt

Ein Mann droht zu ersticken, weil seine Zunge plötzlich so anschwillt, dass er keine Luft mehr bekommt. Eine Kindertagesstätte löst Alarm aus, weil die Kleinen nach dem Essen einen auffälligen Hautausschlag bekommen. Ist es eine Lebensmittelvergiftung? Ein Großaufgebot an Rettungswagen und Notfall-Teams bringt die Patienten mit Blaulicht ins Krankenhaus, selbst Polizei und Feuerwehr greifen ein. Kurze Zeit später platzt einer Schwangeren die Fruchtblase. Schafft es Dr. Hölzenbein, die Frau noch vor der Geburt des Kindes in die Klinik zu bringen?