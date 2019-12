Undercover bei den Neuen Rechten - Mein Jahr in der Alt-Right

Der schwedische Student Patrik nimmt an Treffen der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung teil, zunächst in London, später in den USA. Sie vertrauen ihm ihre Pläne an, wie die Auslöschung aller Nicht-Weißen in Nordamerika oder den Entzug des Wahlrechts für Frauen.



Was sie nicht wissen: Patrik ist überzeugter Antifaschist und filmt diese Treffen heimlich mit. Er kommt dem inneren Kreis immer näher und ist bei der Demonstration in Charlottesville dabei - hautnah erlebt er, wie die Situation eskaliert.