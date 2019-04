Unsere Zukunft - Kampf gegen Superkeime

Doch immer noch schlucken viele selbst beim kleinsten Infekt sofort Antibiotika, immer noch verschreiben die Ärzte zu viel. Und weltweit wird der Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung immer weiter gesteigert. Die Folge: Resistente Keime gelangen in die Nahrungskette und werden auch von Tieren auf Menschen übertragen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von der vielleicht größten globalen Gefahr dieses Jahrhunderts.